Familias 3.21 invita a las escuelas a sumarse a la construcción de una sociedad más inclusiva



¿Qué pasaría si desde las aulas enseñáramos a mirar las diferencias con respeto, empatía y comprensión? Con esta convicción, la comunidad de Familias 3.21 invita a las escuelas de Chihuahua a solicitar pláticas de sensibilización sobre el síndrome de Down, una iniciativa que busca transformar percepciones y contribuir a la formación de nuevas generaciones más conscientes e incluyentes.

A través de charlas con estudiantes y comunidades escolares, Familias 3.21 comparte información para aclarar dudas, derribar mitos y combatir los prejuicios que todavía existen en torno al síndrome de Down. El propósito es que niñas, niños y adolescentes comprendan que la inclusión comienza con el conocimiento y se demuestra en la manera en que convivimos, respetamos y reconocemos a las demás personas.

“Buscamos cambiar las miradas, cambiar la forma en la que las personas ven el síndrome de Down, fomentando el respeto, la empatía y la inclusión desde las nuevas generaciones”, comparte la comunidad.

Estas pláticas representan una oportunidad para que las escuelas se conviertan en espacios donde la diversidad sea reconocida y valorada, y donde el respeto a las diferencias forme parte de la educación cotidiana. Más allá de compartir información, se busca generar conciencia y promover actitudes que contribuyan a prevenir la discriminación desde edades tempranas.

Por ello, Familias 3.21 hace un llamado a directivos, docentes e instituciones educativas para que se sumen a esta iniciativa y soliciten una plática de sensibilización. Las escuelas interesadas pueden comunicarse con Yessenia Chávez, coordinadora general de Familias 3.21, al teléfono 614-119-8651.

Abrir las puertas de las escuelas a estos espacios de aprendizaje puede marcar la diferencia en la manera en que las nuevas generaciones entienden y viven la inclusión.