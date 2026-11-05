Impulsó Mario Vázquez reformas para prevenir la infiltración del crimen y fortalecer instituciones; 2do Informe

En el marco de su Segundo Informe de Trabajo, el senador del PAN por Chihuahua, Mario Vázquez, destacó sus propuestas legislativas para fortalecer la democracia, elevar los estándares de integridad en el servicio público y proteger a las instituciones frente a la corrupción y la infiltración del crimen organizado.

Entre las principales iniciativas se encuentran dos propuestas, una de carácter constitucional y otra de reforma legal, para establecer valoraciones obligatorias de idoneidad y confianza a quienes aspiren a ocupar cargos de elección popular, con evaluaciones periódicas durante el ejercicio de sus funciones.

El legislador advirtió que no basta con ganar una elección para garantizar que una persona cuenta con las condiciones necesarias para ejercer una responsabilidad pública. Por ello, planteó establecer mecanismos preventivos que permitan identificar posibles vínculos con actividades ilícitas, conflictos de interés, redes de corrupción o factores que comprometan la independencia y el desempeño de quienes llegan al poder.

Las propuestas contemplan evaluaciones médicas, psicológicas, toxicológicas, socioeconómicas y poligráficas, además de la revisión de antecedentes y competencias. Los procedimientos se realizarían antes del registro de las candidaturas y de manera anual durante el ejercicio del cargo, bajo principios de legalidad, debido proceso, respeto a los derechos humanos y protección de datos personales.

Mario Vázquez señaló que México necesita instituciones capaces de anticiparse a los riesgos y evitar que el crimen organizado encuentre espacios de influencia en los gobiernos y los órganos de representación popular.

“La ciudadanía merece tener la certeza de que quienes buscan su voto cuentan con condiciones de integridad y confianza. No podemos esperar a que las instituciones sean vulneradas para actuar; necesitamos prevenir y cerrar el paso a la corrupción y a la infiltración criminal”, sostuvo.

En otra acción legislativa, el senador presentó una iniciativa para inscribir con letras doradas el nombre de Manuel Gómez Morín en el Muro de Honor del Senado de la República, como reconocimiento a su legado en la construcción de instituciones y su contribución a la democracia, la educación y el desarrollo económico de México.

Vázquez destacó que Gómez Morín, nacido en Batopilas, Chihuahua, fue uno de los grandes constructores del México moderno. Participó en la creación y consolidación del Banco de México, defendió la autonomía universitaria y la libertad de cátedra, y fue fundador del Partido Acción Nacional en 1939, del que se convirtió en su primer Jefe Nacional.

Subrayó que su pensamiento, sustentado en principios como el bien común, la dignidad de la persona, la libertad, la solidaridad y la justicia, representa una aportación fundamental a la vida democrática del país.

La propuesta plantea que la Mesa Directiva del Senado determine la fecha y el protocolo para realizar una sesión solemne en la que se concrete esta inscripción.

Con estas acciones, Mario Vázquez refrenda su compromiso con la construcción de instituciones sólidas, la transparencia y una democracia que no solamente garantice elecciones libres, sino también gobiernos y representantes con integridad, responsabilidad y compromiso con México.

“Fortalecer nuestras instituciones también significa honrar a quienes dedicaron su vida a construirlas. Manuel Gómez Morín es un orgullo para Chihuahua y un referente nacional de la política entendida como servicio a los demás”, concluyó.