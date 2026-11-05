Cambiarían matices de relación entre EU y México, apostamos a trabajar en positivo: Santiago

Santiago De la Peña Grajeda, secretario general de Gobierno manifestó que los resultados electorales de Estados Unidos darán unos matices diferentes a la relación con México, sin embargo, dijo que la apuesta es siempre trabajar en positivo con los “vecinos del norte”.

Mencionó que para quienes siguen de cerca la política, los resultados no sorprenden, pero sí llamativo pues el menos en los dos Estados con los que Chihuahua hace frontera, Texas y Nuevo México, la ciudadanía eligió a dos mujeres demócratas como sus gobernadoras, ambas con raíces latinas.

“Eso va a redefinir la relación no solo con el Estado de Chihuahua, si no, seguramente, va a tener unos matices interesantes en la relación entre México y los Estados Unidos. Vamos a ver y apostando siempre como lo ha hecho la gobernadora Maru Campos, apostar a construir en positivo”.

Las y los ganadores de las elecciones intermedias en Estados Unidos tomarán protesta de sus cargos en enero del 2027 y en el caso de Texas, Gina Hinojosa será la primera mujer latina en gobernar mientras que Deb Haaland será la primera mujer indígena en llevar las riendas de un estado americano.