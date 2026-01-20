Tras persecución, detuvo Policía Municipal a dos por posesión de arma de fuego

-Lograron localizarlos gracias a cámaras PECUU.

H.Ciudad de Chihuahua, Chih., a 20 de enero de 2026.- Elementos de la Dirección de Seguridad Publica Municipal, lograron la detención de 2 personas por portación de arma de fuego cuando circulaban a abordo de una camioneta Nissan kicks color azul, sobre el cruce de la Avenida Tecnológico y Avenida Zaragoza.

A los números de emergencia se reportó la presencia de personas armadas por lo que gracias al trabajo de campo y el apoyo a través de las cámaras de la Plataforma Escudo Chihuahua, lograronnidentificar y dar alcance a quienes se identificaron como Luis Alberto A. J., de 50 años de edad y Paloma Esmeralda Z.C., de 24 años.

Al momento de la inspección al interior del vehículo se localizó un arma tipo escuadra Pietro Bereta calibre .9mm, misma que fue asegurada junto con la unidad, mientras que los detenidos trasladados a la Comandancia Norte para su registro y posteriormente ser puestos a disposición de la Fiscalía Zona Centro.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.