Transportistas de pasajeros bloquean Periférico norte; denuncian extorsión a choferes

El grupo de manifestantes arribó a la importante vialidad a las 14:50 horas, y pasadas las cinco de la tarde continuaban con la protesta, y afectación a la vialidad. Foto redes sociales

Naucalpan. Méx. Transportistas de camiones y combis de pasajeros de la región de Melchor Ocampo bloquean carriles laterales del Periférico norte, a la altura del Parque Naucalli, en demanda de una solución a actos de intimidación y de extorsión, y amenazan con dirigirse hacia la Ciudad de México.

Provenientes de la región de Melchor Ocampo exigen una solución a la problemática que están viviendo, pues refieren que personas no identificadas embozadas, toman por sorpresa a los operadores y les exigen el pago de una cuota de dinero a cambio de no ser molestados en su fuente de trabajo.

Exigen la intervención del Secretario de Movilidad, Juan Hugo de la Rosa, pues refieren que han solicitado la intervención de la subdirectora de Movilidad en la zona dos, pero no han tenido respuesta, y reiteran su amenaza de trasladarse a la capital del país en busca de autoridades federales.

A la zona arribó el director de Gobierno del estado de México, Juan Carlos Fajardo, quien atiende a los manifestantes, y ofrece una mesa de diálogo y que retiren el bloqueo de carriles laterales, que afecta a cientos de personas.

El grupo de manifestantes arribó a la importante vialidad a las 14:50 horas, y pasadas las cinco de la tarde continuaban con la protesta, y afectación a la vialidad.

El cierre del Periférico con dirección a la Ciudad de México es total en carriles laterales, y afecta a cientos de usuarios. En tanto, dos carriles centrales están abiertos a la circulación, pero son insuficientes para dar movilidad a los usuarios.

En tanto, la Unión de Transportistas y Comerciantes Duks México AC, se deslindaron de la manifestación. “Informamos a la ciudadanía que el paro y/o movilización que actualmente se está llevando a cabo no es organizado, convocado ni respaldado por nuestra organización”, refiere en un comunicado.

“Por lo anterior, la organización Yaqui Alfa y la Unión de Transportistas y Comerciantes Ducks México A.C. se deslindan de cualquier acción, manifestación, bloqueo, altercado o situación que pudiera derivarse de dicho movimiento”, agrega.

De hecho, antes de la medianoche del lunes, esta organización informó queal llegar a acuerdos con las autoridades de Naucalpan, dio por cancelada su movilización programada para temprana hora de este martes.