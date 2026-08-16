Rubio advierte: EU retirará visas a extranjeros que afecten sus intereses nacionales

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió que el Gobierno estadounidense podrá retirar la visa a extranjeros que, durante su estancia en el país, realicen actividades que sean consideradas contrarias a los intereses nacionales de Estados Unidos.

Rubio sostuvo que una visa no representa un derecho adquirido para ingresar o permanecer en territorio estadounidense, por lo que quienes reciben autorización para entrar deben cumplir con las condiciones establecidas por las autoridades.

“Lo he dicho repetidamente. No sé por qué es tan difícil para algunos comprenderlo”, señaló el funcionario al reiterar la postura de la administración estadounidense.

El secretario de Estado enfatizó que cualquier extranjero que ingrese como visitante y posteriormente desarrolle actividades que, a criterio de las autoridades, perjudiquen los intereses nacionales de Estados Unidos puede enfrentar la cancelación de su visa.

“Nadie tiene derecho a una visa”, afirmó Rubio, al remarcar la facultad del Gobierno estadounidense para determinar quién puede ingresar y permanecer legalmente en su territorio.