Golpean a hombre con un bate en vivienda abandonada de la colonia Altavista

Un hombre de aproximadamente 38 años de edad resultó lesionado luego de ser golpeado por varias personas al interior de un domicilio abandonado ubicado sobre la calle 31a, entre Bustamante y División del Norte, en la colonia Altavista.

De acuerdo con los primeros reportes, el afectado habría sido agredido con un bate, provocándole heridas en la cabeza, las costillas y el brazo izquierdo. El hecho generó una fuerte movilización policiaca, con la presencia de elementos de una Célula BOI y del Halcón 1 de la Policía Municipal.

Paramédicos de URGE acudieron al lugar para brindarle las primeras atenciones al lesionado y posteriormente lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica. Durante el operativo, una mujer de aproximadamente 35 años fue detenida y puesta a disposición de las autoridades correspondientes, quienes determinarán su situación legal y continuarán con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.