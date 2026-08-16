Capacitan a policías y bomberos de la DSPM en atención de trauma toracoabdominal

Con el objetivo de fortalecer la atención médica de emergencia en la capital, alrededor de 50 elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), entre policías y bomberos adscritos al área de Técnicos en Urgencias Médicas, participaron en un curso-taller especializado en traumatismo toracoabdominal.

La capacitación se realizó los días 6 y 8 de agosto en las instalaciones del Instituto Superior de Seguridad Chihuahua (ISSCUU), con jornadas intensivas de entre seis y ocho horas que combinaron conocimientos teóricos con ejercicios prácticos.

El curso fue impartido por Alfredo Domínguez Varela, cirujano dentista, paramédico de vuelo y especialista en cuidados críticos, quien instruyó a los participantes en la identificación y atención inmediata de lesiones que pueden poner en riesgo la vida.

El trauma toracoabdominal representa una de las principales emergencias debido a que en el tórax y abdomen se encuentran órganos vitales como los pulmones, el corazón, el hígado y el bazo. Golpes, heridas penetrantes o accidentes pueden provocar hemorragias internas, neumotórax o lesiones de órganos que no son visibles a simple vista.

Durante el taller, los elementos que se desempeñan como primeros respondientes y tripulantes de la patrulla médica prehospitalaria reforzaron conocimientos de anatomía, fisiología y fisiopatología, además de aprender a reconocer signos de lesiones graves, establecer diagnósticos presuntivos en campo y aplicar tratamientos iniciales para estabilizar a los pacientes antes de su llegada a un hospital.

Uno de los principales componentes de la capacitación fue el uso del ultrasonido prehospitalario, herramienta que permite identificar en cuestión de segundos la presencia de líquido libre en el abdomen, neumotórax o incluso signos de taponamiento cardíaco.

Los participantes realizaron prácticas de insonación para desarrollar las habilidades necesarias para utilizar este recurso directamente en el lugar de la emergencia o durante el traslado del paciente.

La DSPM destacó que la preparación de sus policías y bomberos va más allá de la atención de delitos o incendios, pues estos elementos también pueden convertirse en el primer eslabón de la cadena de atención médica ante accidentes viales, caídas, agresiones y otros hechos donde las lesiones de tórax y abdomen pueden ser frecuentes.

Con este tipo de capacitaciones, la corporación busca mantener actualizado a su personal y fortalecer sus capacidades para actuar con mayor seguridad, rapidez y precisión ante situaciones de emergencia, contribuyendo a una atención prehospitalaria oportuna y a una mayor posibilidad de supervivencia para quienes requieren auxilio.