SEP abre convocatoria para guías y promotores del nuevo bachillerato nacional Margarita Maza

En el marco de la estrategia para democratizar el acceso a la Educación Media Superior, la Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó la Convocatoria de Guías y Promotorías en Plantel para la apertura del Bachillerato Nacional Margarita Maza, dirigida a los jóvenes egresados del nivel licenciatura en las ramas de Comunicación, Cultura, Ciencia, Tecnología, Pensamiento Matemático, Filosofía, Historia y/o Sociedad, Pedagogía y disciplinas a fines, informó el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo. Señaló que el registro para participar en esta convocatoria estará disponible hasta el 21 de agosto próximo.

Detalló que las Guías Pedagógico apoyan en el uso de la plataforma educativa, la comprensión de actividades y la organización de los tiempos de estudio; los Guías de Acompañamiento orientan de manera integral la vida académica y psicoemocional del estudiantado; la Promotoría Cultural diseña e implementa actividades artísticas y culturales para la comunidad escolar y comunitaria, y la Promotoría Deportiva implementa actividades físicas y deportivas que promueven estilos de vida saludables y la cohesión social.

Explicó que, para integrarse como guía o promotor, es necesario cumplir con los siguientes requisitos, que garantizan la preparación y el compromiso de quienes acompañarán a la comunidad escolar: Tener entre 22 y 29 años; haber egresado de una licenciatura en Comunicación, Cultura, Ciencia, Tecnología, Pensamiento Matemático, Filosofía, Historia y/o Sociedad, Pedagogía y disciplinas a fines; contar con constancia de estudios que avale el total de créditos, título o cédula profesional, y tener disponibilidad de horario.

La subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, señaló que el proceso de selección consta de cuatro pasos.

El primero consiste en realizar el preregistro en línea, mediante el registro de datos, perfil profesional y CV actualizado.

El segundo es completar el registro en línea; si cumples con el perfil, recibirás una notificación para continuar con la carga de la documentación requerida en formato digital.

El tercer paso consiste en consultar los resultados. Recibirás por correo electrónico una carta de asignación con el plantel y turno correspondientes.

El cuarto es participar en la capacitación, donde deberás acreditar la inducción virtual y continuar con las capacitaciones indicadas para fortalecer tus habilidades.

Resaltó que la SEP fortalece el Bachillerato Nacional Margarita Maza mediante la implementación de una red de Guías y Promotorías de acompañamiento integral, orientada a generar entornos escolares equitativos, seguros, inclusivos y libres de violencia. Señaló que esta estrategia busca favorecer la sana convivencia, la permanencia escolar y el desarrollo integral de las y los estudiantes, así como fortalecer la participación y el desarrollo de las personas que forman parte de su entorno comunitario.

Comentó que a través de esta red se brindará orientación y seguimiento a la trayectoria formativa del estudiantado, además de acompañamiento para el uso eficiente de la plataforma educativa, la organización de los tiempos de estudio y el aprovechamiento de los recursos digitales.

Finalmente, resaltó que también se impulsarán actividades artísticas y culturales que fortalezcan la identidad y el orgullo por las raíces, así como estrategias deportivas y de activación física que promuevan estilos de vida saludables y contribuyan al bienestar físico, mental, emocional y social de la comunidad escolar.