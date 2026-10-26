Atiende Desarrollo Humano a 400 peregrinos durante el primer día del operativo de San Judas Tadeo

La Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC) reportó la atención de 400 peregrinos que acudieron al sur de la capital del estado, para realizar como cada año la tradicional caminata hacia el Santuario de San Judas Tadeo

El titular de la dependencia estatal, Jesús Carrillo, informó que se instalaron dos puntos estratégicos a lo largo del trayecto para distribuir botellas de agua purificada a quienes lo requirieran, como parte del operativo interinstitucional encabezado por la Coordinación Estatal de Protección Civil.

Señaló que en este despliegue participa personal de distintas áreas de la instancia, que, como en años anteriores, colabora durante los tres días de mayor afluencia de peregrinos para brindar atención.

Carrillo agregó que los puntos de hidratación de la SDHyBC también estarán disponibles los días martes 27 y miércoles 28 de octubre, con el propósito de apoyar a las personas que recorran los 15 kilómetros de la caminata hacia el santuario.