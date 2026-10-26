Se capacitan Ministerios Públicos, Policías Investigadores y Madres Buscadoras en Rescate con Cuerdas

La Fiscalía de Distrito Zona Sur, en coordinación con la Delegación de Cruz Roja Mexicana en Parral, llevó a cabo una capacitación en técnicas de rescate con cuerdas, dirigida a agentes del Ministerio Público, elementos de la Agencia Estatal de Investigación y madres buscadoras, con el objetivo de fortalecer sus conocimientos técnicos y mejorar las condiciones de seguridad durante las labores de rastreo y búsqueda de personas.

El curso fue impartido los días 24 y 25 de octubre por rescatistas de la Delegación de Cruz Roja Parral, y se desarrolló en las instalaciones de dicha institución, en el Parque del Niño y en las inmediaciones de la mina La Prieta, en la ciudad de Parral.

Durante la capacitación, las y los participantes realizaron prácticas de maniobras de rescate, medidas de seguridad, técnicas de anclaje, instalación del sistema Arizona Vortex, así como ejercicios de ascenso y descenso mediante cuerdas.

Estas actividades permiten fortalecer las habilidades de quienes participan en la búsqueda de personas, al proporcionarles herramientas técnicas para afrontar situaciones que requieran maniobras especializadas y contribuir a que las intervenciones se realicen con mayores condiciones de seguridad.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de fortalecer la preparación y coordinación interinstitucional, así como de mantener la colaboración con las familias y colectivos de búsqueda, para continuar trabajando en la localización de personas.