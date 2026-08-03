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‘Transbordador a las nubes’: así reducen el tiempo de viaje a la escuela en China

Con una altura vertical de 288 metros, el segundo ‘transbordador a las nubes’ en Xuanwei, en la provincia china de Yunnan, ha entrado oficialmente en servicio.

Este ascensor facilita el acceso de los niños de las aldeas del valle a las escuelas situadas en las cimas de los acantilados en el suroeste de China, reduciendo el tiempo de viaje de los estudiantes de tres horas a solo 30 minutos.

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