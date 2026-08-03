‘Transbordador a las nubes’: así reducen el tiempo de viaje a la escuela en China

Con una altura vertical de 288 metros, el segundo ‘transbordador a las nubes’ en Xuanwei, en la provincia china de Yunnan, ha entrado oficialmente en servicio.

In SW China’s Yunnan, a “sky school bus” cuts children’s canyon commute from 3 hours to 30 minutes. pic.twitter.com/LbSyBP4pHH — Mao Ning 毛宁 (@SpoxCHN_MaoNing) August 1, 2026

Este ascensor facilita el acceso de los niños de las aldeas del valle a las escuelas situadas en las cimas de los acantilados en el suroeste de China, reduciendo el tiempo de viaje de los estudiantes de tres horas a solo 30 minutos.