Astronauta de la NASA capta una deslumbrante imagen de la Vía Láctea

El astronauta de la NASA Don Pettit compartió la semana pasada una impresionante fotografía de la Vía Láctea, tomada desde el módulo conocido como la Cúpula de la Estación Espacial Internacional (EEI). La imagen ofrece una visión desde la órbita terrestre de nuestra galaxia, llena de estrellas y nubes de polvo interestelar. Además, en la captura se aprecia parte de la estructura del laboratorio y la curvatura de la Tierra, iluminada por las luces de las ciudades y el resplandor verdoso de la atmósfera.

La instantánea, catalogada por Pettit como una de sus “favoritas”, forma parte de un archivo de 1,2 millones de imágenes sin procesar captadas por él durante su última misión espacial en la EEI. Fue lograda con una cámara Nikon Z9, un objetivo Arri Zeiss de 15 mm y un sistema de seguimiento sideral T1.8, tecnología que permite fotografiar las estrellas sin distorsión de movimiento.