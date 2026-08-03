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¡OFICIAL! Pedro Caixinha deja de ser técnico de Bravos de Juárez

El timonel portugués Pedro Caixinha dejó el banquillo de los Bravos de Juárez, situación que el club compartió en un comunicado.

Luego de la derrota 1-5 ante los Pumas, las diferencias entre Caixinha y la directiva fueron más grandes también por la falta de refuerzos de peso y calidad desde la visión del portugués, lo que llevó a malos resultados y que al final el estratega y el club tomaran rumbos diferentes.

Caixinha llegó como estratega de los Bravos para el Clausura 2026 donde fue contratado para salvar y mejorar los números del equipo fronterizo, pero no logró el objetivo primordial desde el torneo pasado y, pese a que le dieron la continuidad para éste, no logró buenos resultados en las primeras tres fechas.

Actualmente, Juárez es el peor equipo de la Liga MX y no tienen triunfos, además de que la goleada 1-5 ante Pumas, en casa, dejó muchas dudas sobre lo que podía ser el proyecto del portugués, además de que perdió a Haret Ortega por lesión y se agravaba la crisis de la defensa.

Caixinha llevaba 20 partidos dirigidos donde solo obtuvo cinco victorias, cuatro empates y 11 derrotas, por lo que los resultados positivos no lo acompañaron e hicieron que fuera insostenible el proyecto.

Con la Leagues Cup en puerta, es un buen periodo para que el conjunto fronterizo busque un técnico y se enfoque en que obtengan la idea futbolística lo más pronto posible para cuando se reanude la Liga MX.

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