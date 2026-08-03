Fallece el actor de doblaje Carlos del Campo, reconocido por dar voz a Slinky, C-3PO y Colagusano

Este fin de semana se anunció el fallecimiento de Carlos del Campo, actor de doblaje, que interpretó a diversos personajes desde la década de los 70

A través de una publicación en Instagram, su hijo Carlos Alejandro Ramos, compartió una esquela en donde agregó la fotografía del actor con un mensaje.

“Te amo papá, gracias por compartir tu voz con el mundo entero y dejar huella en toda una generación”, añadió.

Entre los personajes a los que Del Campo les dio vida en español destaca Slinky de Toy Story, aunque en la última entrega de la saga, estrenada este 2026, él ya no pudo doblarlo debido a complicaciones de salud.

De igual manera, Carlos del Campo interpretó a C-3PO, el droide de Star Wars, Peter Pettigrew (Colagusano) de Harry Potter y Skinner, en Ratatouille.

Además, David Brent, personaje de Ricky Gervais, “The Office” la versión de Reino Unido y Cobra Commander de G.I. Joe, y Porco Rosso, de Studio Ghibli.

“Destacado actor de doblaje y locutor mexicano, nos regaló interpretaciones magistrales con su inigualable timbre de voz lleno de cortesía y cordialidad que marcó generaciones”, escribió en un mensaje la Asociación Multinacional de Artistas de la Voz.