Tráiler de carga de Castores queda varado en playa de Mazatlán

Un tráiler de la empresa Castores quedó varado en Playa Norte de Mazatlán tras ser estacionado en la arena por su conductor, quien buscaba tomarse fotos con su pareja.

El percance ocurrido en Sinaloa movilizó a policías, agentes de tránsito y una grúa de alto tonelaje, mientras turistas grababan el insólito momento que se volvió viral en redes sociales.

Conductor de tráiler quería fotos de la playa y queda varado

Medios locales de Mazatlán reportan que la historia del tráiler varado en la playa inició la noche del miércoles 21 de enero de 2026 con un gesto romántico por parte del conductor.

El hombre viajaba con su novia y ambos buscaban tomarse fotos y videos desde un lugar en el que se viera mejor el paisaje.

Tráiler de carga queda varado en playa de Mazatlán (Redes so)

El incidente provocó el despliegue de elementos de la Policía de Tránsito Municipal, agentes preventivos y personal de Salvamento Acuático.

A la par, turistas y demás curiosos que viven por la zona se acercaron a precenciar las labores de extracción.

Una grúa tuvo que llegar al lugar dado que los primeros intentos de sacar la unidad solo provocaron que las llantas delanteras se hundieran más en la arena.

Lo anterior provocó un corte en la circulación vehicular para facilitar los trabajos de maniobra con la grúa especial para alto tonelaje.

Las imágenes del momento rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde se ve que personas graban con sus teléfonos.

En algunos videos, incluso, se alcanzan a ver algunas botargas, además que música de banda sonaba justo en el momento cuando el tráiler pudo ser liberado de la trampa de arena.

Por lo que el momento fue catalogado por usuarios como un capítulo más de “México mágico” o en el que México superaba una vez más a cualquier creación de la inteligencia artificial.