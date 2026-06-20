Piratería en México mete gol a la FIFA; dejarán ingresos por 10 mil mdp al sector formal

Los vendedores de productos falsificados o piratas se van a quedar con buena parte del mercado durante la Copa Mundial de la FIFA, advirtieron empresarios y funcionarios consultados por EL UNIVERSAL.

El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), Octavio de la Torre, previó que los establecimientos formales obtendrán ingresos de 65 mil millones de pesos por los 39 días de la fiesta futbolística, pero también habrá beneficios para la ilegalidad.

“En este mes del Mundial, la piratería puede tener un impacto directo en nuestros negocios de aproximadamente 10 mil millones de pesos”, comentó el líder empresarial.

Es decir, por cada día del evento, la piratería venderá 256 millones de pesos en playeras, banderas, gorras, bufandas y otros productos con logos y colores de las selecciones que participan en la justa deportiva.

Desde el punto de vista del empresario, el problema no solamente es la existencia de productos apócrifos, sino que hay quien los compra y muestra que hace falta generar una conciencia sobre las afectaciones que causa este delito a la economía formal.

“El sector privado debe revisar los precios de los artículos que está ofreciendo con las licencias, ya que muchos precios se encuentran por encima de otras entidades federativas o países.

“Aunque no se justifica la existencia de piratería, tenemos que hacer un esfuerzo para que los productos con licencia sean accesibles para el promedio de la población en nuestro país”, comentó De la Torre a esta casa editorial.

Daño al erario

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) calcula que la piratería venderá 400 millones de pesos en la capital, donde fueron programados cinco partidos, y significarán la pérdida de 64 millones de pesos en impuestos.

Al llevar a cabo un operativo en el Centro Histórico, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) dio a conocer que decomisó 80 mil productos apócrifos de la FIFA y marcas deportivas como Adidas, Reebok, Jordan, Umbro, New Balance, New Era y Fila, por un valor aproximado de 15.3 millones de pesos.

Hubo otros operativos en Plaza Cristal, también en el Centro, donde el instituto decomisó 65 mil 934 piezas por 6 millones de pesos, así como en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, lo que generó el retiro de 19 mil productos.

El director general del IMPI, Vidal Llerenas, informó que las mercancías del Mundial más afectadas por la piratería son las playeras, al concentrar ocho de cada 10 artículos decomisados.

“Lo que la gente está comprando son playeras, que representan 80% de lo que hemos decomisado. A lo mejor después del Mundial podremos tener una estimación de cuántas playeras piratas se vendieron”, comentó a El Gran Diario de México.

“Durante el primer partido de México también se le cortó la señal a 57 plataformas que transmitían el Mundial sin contar con los permisos”, agregó Llerenas.

Repuntan robos

El director ejecutivo de Zuru Logistics Insurtech, Gianmarco Scarsi, explicó que la delincuencia también se beneficia del Mundial, ya que aumentaron los robos de cargamentos de pantallas, ropa deportiva y bebidas alcohólicas.

Solamente por el efecto mundialista, anticipó que ingresarán al país más de 200 millones de pesos en nuevas mercancías y una gran cantidad serán robadas para luego venderlas.

Mencionó el repunte en el robo de electrónicos, de acuerdo con datos de siniestralidad de las aseguradoras y asociaciones de empresas de seguridad.

En 2024, por ejemplo, entre 5% y 7% de las pérdidas asociadas a robo de mercancía en transporte de carga fueron electrónicos, pantallas, celulares y tablets, pero durante el año pasado el rango llegó de 8% a 10%.

El director general de Grupo Comander, Alejandro Rojo, hizo ver que los delincuentes también aprovechan las grandes multitudes en centros comerciales o negocios.

“Hay un incremento en los robos en tiendas departamentales, conveniencia, farmacias y especializadas, y las pérdidas por esta situación son alarmantes”, indicó.

El Mundial es un momento en el que aumentan los ilícitos como sucede en El Buen Fin, Navidad y Año Nuevo, cuando los delitos se incrementan entre 30% y 40%, expuso.

Debido a la mayor afluencia de gente, detalló que los delincuentes desempaquetan productos y se roban carnes frías de alto valor, cosméticos, perfumes, medicamentos, cables de conexión de corriente y licores.

Con información de El Universal.