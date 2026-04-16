Trágica volcadura en la carretera a Juárez deja un muerto

Un hombre perdió la vida tras la volcadura de un camión de carga registrada a la altura del kilómetro 126 de la carretera que conduce a Ciudad Juárez.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió cuando el conductor de la unidad perdió el control del volante por causas que aún no han sido determinadas. El camión salió del camino y terminó volcado de forma aparatosa sobre la terracería.

El conductor, un hombre de aproximadamente 50 años de edad, quedó prensado al interior de la cabina, lo que le provocó la muerte en el lugar.

La unidad transportaba productos de abarrotes, los cuales quedaron esparcidos a un costado de la carretera tras el percance.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio y, tras valorar al conductor, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Guardia Nacional aseguraron la zona y realizaron el reporte correspondiente, mientras personal de la Fiscalía se encargó del levantamiento del cuerpo y las diligencias de ley.