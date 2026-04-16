Inicia Ofech su temporada de conciertos de primavera con concierto sinfónico

La Secretaría de Cultura invita a la ciudadanía a disfrutar del inicio de la nueva temporada de conciertos de la Orquesta Filarmónica del Estado con el concierto “Primavera Sinfónica”, con un repertorio lleno de intensidad y emoción, para el disfrute de las y los chihuahuenses.

El concierto se ofrecerá en la Sala de Ensayos de la Ofech, el próximo 23 de abril a las 20:00 horas con un costo de 200 pesos, entrada general y 100 pesos para docentes, estudiantes y adultos mayores; estos se pueden adquirir en taquilla de la sala de ensayos.

Asimismo, el recital estará dirigido por Iván Del Prado y Román Revueltas como director invitado, además se contará con la participación de Héctor Iván Rodríguez y Marco Rosas como solistas, en la trompeta y el trombón, respectivamente.

El programa contará con las interpretaciones de la “Obertura Trágica, opus 81” de Johaness Brahms, además de “Finisterrai, doble concierto para trompeta y trombón” de Ricardo Molla y la Sinfonía número 1, opus 38 “Primavera” de Robert Schumann.

La Secretaría de Cultura invita a la ciudadanía a conocer la agenda cultural en el estado, a través de la página www.culturachihuahua.com, así como a través de sus redes sociales en Facebook e Instagram.