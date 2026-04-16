Capacitan a custodios y policías de municipios del noroeste en prevención de la tortura

Dentro del marco de la campaña Nacional “México sin Tortura” 2026, la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (FEIDT), de la Fiscalía General del Estado, impartió una capacitación en materia de prevención de estos delitos.

Las actividades fueron dirigidas al personal del Sistema Penitenciario adscritos al Centro de Reinserción Social Número cinco, de la Agencia Estatal de Investigación de Nuevo Casas Grandes, así como de la Policía Municipal de Casas Grandes y Ascensión.

La capacitación se llevó a cabo los días 15 y 16 de abril del presente año, en el municipio de Nuevo Casas Grandes; fue encabezada por el Fiscal Especializado en Investigación de Delitos de Tortura, Yarynn Gonzalo Vázquez Arias, así como por la Coordinadora del área de Capacitación de la Fiscalía Especializada, Treicy Yosseline Torres Aguirre y el Subinspector de la Agencia Estatal de Investigación, Óscar Iván Sígala Chacón.

Se contó con la presencia del Fiscal de Distrito Zona Noroeste, Maestro Adalberto Oros Salcido; del Director del Centro de Reinserción Social Número 5, Lic. Mario César Pérez Trevizo y el Coordinador de la Agencia Estatal de Investigación de la Zona Noroeste, Lic. Daniel Hernández Apóstol.

El objetivo principal, fue proporcionar a los servidores públicos, herramientas normativas sólidas y actualizadas, que permitan ampliar y profundizar los conocimientos técnicos y jurídicos necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones.

A través de estas capacitaciones, se fortalece la prevención y combate a la tortura en el estado de Chihuahua, delito considerado de lesa humanidad. Además, con estas acciones se pretende consolidar una cultura institucional basada en la legalidad, la dignidad humana, la rendición de cuentas y el respeto irrestricto a los Derechos Humanos.

Con estas acciones, la FEIDT impulsa la profesionalización permanente de las y los servidores públicos, así como de promover prácticas institucionales alineadas a los más altos estándares en materia de Derechos Humanos.

El desarrollo de estas actividades, reafirma el compromiso de la Fiscalía General del Estado para fortalecer la prevención de conductas que vulneren la integridad y los derechos fundamentales de las personas.