INE presenta el Sistema de Consulta de la Estadística de las Elecciones en Chihuahua

El Instituto Nacional Electoral en el estado de Chihuahua (INE) llevó a cabo la presentación del Sistema de Consulta de la Estadística de las Elecciones (SICEE), una plataforma digital que pone a disposición de la ciudadanía la información estadística de los procesos electorales de manera accesible y transparente.

Alejandro de Jesús Scherman Leaño, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE, comentó que la herramienta ofrece información estadística que refleja historias sobre el esfuerzo de las mexicanas y los mexicanos por participar en los procesos electorales y en la construcción de la democracia.

“Cada cifra que vemos, gráfica o estadística, es resultado del esfuerzo de las y los mexicanos en este camino democrático que estamos documentando. Está el esfuerzo y trabajo de las funcionarias y funcionarios de casilla, de los partidos políticos, de sus representantes y candidaturas, así como de las autoridades que colaboran en las elecciones”, dijo.

Hugo Molina Martínez, Magistrado Presidente del Tribunal Estatal Electoral, consideró que la plataforma permite visualizar qué ocurre con la votación en el estado y, más importante aún, identificar áreas de oportunidad para fortalecer la participación ciudadana.

“Esta plataforma refleja la participación de la ciudadanía y la forma en que se relaciona con sus instituciones. Celebramos este espacio y que no se limite a la presentación de información, sino que se complemente con mesas de deliberación, porque la democracia se construye dialogando, contrastando ideas y escuchando a las distintas voces”, mencionó.

Fryda Libertad Licano Ramírez, en representación del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, señaló que el SICEE representa una herramienta de empoderamiento ciudadano.

“La información es poder, y le estamos dando información a la ciudadanía, a las personas, a los partidos políticos, a los medios de comunicación y a las y los estudiantes. Sería deseable que este sistema lo conozcan cada vez más jóvenes, porque requerimos que se involucren en la vida pública”, expresó.

Se expuso que en la plataforma se pueden consultar los resultados del Proceso Electoral 2023-2024 y del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, así como datos históricos que convierten la participación democrática en información útil para el análisis y la toma de decisiones.

La plataforma permite explorar resultados a distintos niveles territoriales, desde casilla, municipio o distrito, hasta entidad federativa y nacional, ofreciendo información comparable y precisa con tan solo un clic.

Asimismo, constituye una memoria democrática de las elecciones en México, al resguardar y sistematizar datos que reflejan la voluntad ciudadana a lo largo del tiempo. En este sistema se integran resultados electorales federales desde 1991 y locales desde 2015 hasta 2025, lo que permite observar la evolución del comportamiento electoral en el país.

El INE invita a la ciudadanía a consultar el Sistema de Consulta de la Estadística de las Elecciones en el sitio: https://sicee.ine.mx/ y a hacer uso de esta herramienta para conocer, analizar y comprender cómo se vota en México.