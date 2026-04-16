Participa SSPE en foro internacional contra la explotación infantil en entornos digitales

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), encabezada por el secretario Gilberto Loya, informa que la Policía Cibernética participó los días 15 y 16 de abril en la Ciudad de México en una capacitación internacional enfocada en el combate al abuso y la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales.

Esta participación fortalece las capacidades institucionales en materia de seguridad digital, al integrarse a espacios de cooperación internacional donde convergen autoridades de más de 120 países.

La capacitación fue organizada por el International Center for Missing and Exploited Children, en coordinación con la plataforma digital TikTok, con el objetivo de reforzar las herramientas de prevención e investigación de delitos que afectan a la niñez en el entorno digital.

En representación de la SSPE, la directora de la Policía Cibernética, Yamelith Muñiz, participó como ponente, donde expuso el proceso de atención a solicitudes de emergencia en entornos digitales, así como casos de éxito que evidencian la efectividad del modelo implementado en Chihuahua.

Gilberto Loya subrayó que estos resultados son producto del trabajo coordinado con plataformas tecnológicas, lo que ha permitido responder de manera oportuna ante situaciones de riesgo y fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes.

Asimismo, destacó que la presencia de Chihuahua en este tipo de foros posiciona al estado como un referente en la atención de delitos cibernéticos, al compartir experiencias y adoptar mejores prácticas internacionales.

El secretario Gilberto Loya reiteró que la seguridad digital y la protección de la niñez son prioridades en la estrategia de seguridad estatal, por lo que se continuará impulsando la capacitación, la innovación y la cooperación internacional.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado reafirma su compromiso de seguir trabajando para prevenir y combatir los delitos en entornos digitales, garantizando la protección de las y los menores en Chihuahua.