Lanzan convocatoria para la primera edición del Estímulo Chihuahuense para el Cine

La Secretaría de Cultura anunció el lanzamiento de la convocatoria de la primera edición del programa Estímulo Chihuahuense para el Cine (CineChih), que financiará proyectos relacionados con la industria cinematográfica.

Apoyará desde trabajos en etapas de preproducción, desde guiones con hasta 300 mil pesos. En etapa de producción se otorgarán hasta 900 mil pesos, para postproducción un máximo de hasta 450 mil pesos y en el caso de producción integral de largometrajes y series, hasta 2 millones y medio de pesos.

Alejandra Enríquez Gutiérrez, secretaria de Cultura, señaló que el estado cuenta con los elementos necesarios para realizar proyectos fílmicos de alto valor y calidad, que consoliden a Chihuahua como un destino para grandes producciones.

Detalló que la entidad posee una variedad de ecosistemas que pueden ser clave para filmaciones, desde el desierto, la Sierra Tarahumara, los llanos centrales, la frontera y la región sur de Chihuahua.

La funcionaria señaló que esta inversión se realizará de manera conjunta con las secretarías de Hacienda, de Innovación y Desarrollo Económico, y el sector privado.

“Esta convocatoria habla sobre la apuesta que el Gobierno del Estado ha puesto en el talento chihuahuense, a través de la generación de canales de apoyo y la procuración del desarrollo cultural”, indicó Enríquez Gutiérrez.

Para mayor información entrar a www.culturachihuahua.com/cinechih, que estará vigente hasta el próximo 10 de mayo.

Las y los postulantes interesados también pueden recibir asesorías en las instalaciones de la Secretaría de Cultura, en avenida Universidad y División del Norte, sin número, colonia Altavista, en la ciudad de Chihuahua, y al teléfono 614-214-4800, extensiones 227 y 231.