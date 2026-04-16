Brinda Secundaria Técnica Agropecuaria No.21 atención integral a más de 500 estudiantes en Meoqui

La Secretaría de Educación y Deporte, a través de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, cuenta con la Secundaria Técnica Agropecuaria No.21, en el seccional Lázaro Cárdenas, municipio de Meoqui, donde se atiende a más de 500 estudiantes de 10 comunidades de la zona.

Esta alternativa para las y los jóvenes de la región centro-sur ofrece una modalidad especializada con la que impulsa la ganadería, apicultura, informática e industrialización, así como conservación de alimentos.

También cuenta con una parcela escolar y cinco hectáreas de nogales, donde la comunidad estudiantil puede realizar prácticas, y tener un acercamiento directo con este ramo productivo y social.

En el marco de los preparativos del 50 aniversario del plantel que se celebrará en octubre, el secretario de Educación y Deporte, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, visitó sus instalaciones y reconoció la relevancia de ofrecer esta alternativa académica en la región.

Señaló que es de suma importancia establecer mecanismos de modernización e infraestructura adecuada, que garanticen una educación de calidad para las y los jóvenes.

Durante el recorrido, estuvo acompañado por la alcaldesa de Meoqui, Miriam Soto; el subsecretario de Planeación y Administración, Federico Acevedo; la directora general de Servicios Educativos del Estado, Teresa de Jesús López y el director general del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa, Luis Iván Ortega.