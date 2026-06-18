Se reúne Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para dictaminar reforma electoral; dejarían fuera paridad de género en gubernatura

La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que preside Guillermo Ramírez, reunió para dictaminar las diversas iniciativas que integrarán el paquete de reforma electoral que fueron presentadas por las fuerzas políticas representadas en el Congreso del Estado, y destaca que dejarían fuera del dictamen la que buscaba legislar la paridad de género en la gubernatura.

Sin embargo, en lo que sí estarían de acuerdo respecto a la iniciativa de reforma electoral que presentó el Grupo Parlamentario del PAN la semana pasada, sería el blindaje en contra de la posible injerencia del crimen organizado en las elecciones.

Por lo que durante la reunión se llevará a cabo en análisis y la discusión y, en su caso, aprobación del sentido para elaborar proyecto de dictamen de las siguientes iniciativas: