Trabajan de la mano Imcfd y Mantenimiento Urbano para mejorar espacios deportivos

Los espacios deportivos que pertenecen al Gobierno Municipal y están en descuido, ya fueron revisados por las autoridades ayer martes.

Lo anterior lo dio a conocer Christian Medellín, director de Mantenimiento Urbano a través de sus redes sociales, en las que comentó lo siguiente:

El día de ayer estuvimos trabajando de la mano con el Instituto del Deporte en una revisión en campo para detectar las necesidades de mantenimiento en parques y áreas deportivas de la capital.

Siguiendo las indicaciones de nuestro alcalde Marco Bonilla, arrancamos este 2026 con acciones claras para fortalecer las instalaciones deportivas y las áreas verdes que Chihuahua capital merece.

En las imágenes que compartió el funcionario, aparece también Juan José Abdo Fierro, director del IMCFD junto con otras autoridades del propio Instituto que, también tiene espacios deportivos subrogados para darles mantenimiento.

