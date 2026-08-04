Trabajadoras sexuales revelan detalles de las caóticas últimas horas de Liam Payne

La investigación por la muerte de Liam Payne volvió a acaparar la atención internacional luego de que se conocieran nuevos detalles de las declaraciones judiciales de las dos mujeres que estuvieron con el cantante horas antes de su fallecimiento en un hotel de Buenos Aires.

Aunque las mujeres declararon ante la justicia argentina en octubre de 2024, apenas unas horas después de la muerte del exintegrante de One Direction, el contenido de sus testimonios permaneció bajo reserva. Fue hasta ahora que parte de esos expedientes volvió a cobrar relevancia, luego de que diversos medios accedieran a la documentación judicial.

Tras la muerte del cantante, ocurrida el 16 de octubre de 2024 en el hotel CasaSur de Palermo, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 14 identificó a dos mujeres que habían permanecido con Payne durante varias horas ese mismo día.

Desde un principio se informó que ambas serían piezas clave para reconstruir las últimas horas del artista. Sin embargo, en ese momento únicamente trascendió que habían declarado como testigos y que habían abandonado el hotel antes del fallecimiento.

De acuerdo con los documentos difundidos recientemente, las dos mujeres coincidieron en varios puntos de sus declaraciones bajo juramento.

Según relataron, ingresaron al hotel alrededor del mediodía después de haber acordado un encuentro con el cantante por una suma de dinero en dólares.

También aseguraron que, al entrar a la habitación, encontraron un ambiente desordenado, con bebidas alcohólicas y presuntos rastros de sustancias sobre distintas superficies.

Uno de los momentos más tensos, de acuerdo con sus testimonios, ocurrió cuando intentaron retirarse. Ambas afirmaron que Liam Payne no tenía el dinero acordado en efectivo, lo que derivó en una discusión.

Siempre según sus declaraciones, el cantante se mostró alterado, rompió algunos objetos de la habitación, entre ellos una televisión, e incluso habría ofrecido un reloj Rolex como garantía temporal mientras conseguía el dinero para pagarles.

Las cámaras respaldaron un dato clave

Las dos mujeres coincidieron en que abandonaron el hotel varias horas antes de la caída del cantante y que la discusión por el pago continuó en el lobby con personas del entorno de Payne.

De acuerdo con la investigación, las cámaras de seguridad confirmaron que ambas ya no estaban en la habitación cuando ocurrió el desenlace, por lo que fueron consideradas únicamente testigos y nunca quedaron imputadas en la causa.

La investigación continúa

Es importante distinguir que estos testimonios corresponden a declaraciones rendidas bajo juramento dentro de una investigación penal y no representan una conclusión definitiva sobre lo ocurrido.

Con el avance de la causa, la justicia argentina centró la investigación en determinar quiénes habrían suministrado estupefacientes al cantante y si algunas personas incumplieron con su deber de cuidado durante su estancia en el país. Mientras tanto, la investigación judicial sigue abierta y estos testimonios forman parte del expediente que continúa siendo analizado por las autoridades.