Refuerza Embraer la confianza en Chihuahua con integración de planta: Marco Bonilla

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 3 de agosto de 2026.- El alcalde Marco Bonilla acompañó a la gobernadora Maru Campos y a directivos de Embraer durante el anuncio de la integración total de la planta ubicada en Chihuahua a la red global de manufactura de la empresa, decisión que consolida a la capital como uno de los principales polos de desarrollo de la industria aeroespacial en el país.

Durante su mensaje, el Alcalde destacó que esta decisión representa el reconocimiento de una empresa líder a nivel mundial al talento, la capacidad técnica y la calidad del trabajo que durante 14 años han demostrado las y los chihuahuenses que laboran en esta planta, donde se fabrican componentes esenciales para las aeronaves Embraer que vuelan alrededor del mundo.

Marco Bonilla subrayó que la confianza de la empresa no es producto de la casualidad, sino del trabajo coordinado entre el sector productivo, las universidades y los distintos órdenes de gobierno para construir un entorno competitivo que brinde certeza a las inversiones.

Asimismo, reconoció a la gobernadora Maru Campos como la principal impulsora de esta integración, al destacar su liderazgo para promover las fortalezas del estado ante empresas de talla internacional y mantener un diálogo permanente que ha permitido atraer y consolidar proyectos estratégicos para Chihuahua.

Bonilla resaltó que actualmente la ciudad de Chihuahua ocupa la séptima posición nacional en el Índice de Competitividad Urbana, es la tercera ciudad del país con el mejor mercado laboral y la séptima con mayor empleo manufacturero. Además, desde 2021 ha captado más de 2 mil 224 millones de dólares en inversión extranjera directa y concretado 43 nuevas inversiones y expansiones empresariales.

Añadió que estos resultados se traducen en beneficios directos para las familias, ya que desde septiembre de 2021 la capital ha generado 32 mil 679 nuevos empleos, lo que representa cerca del 80 por ciento de los puestos de trabajo creados en todo el estado durante ese periodo.

Finalmente, el Presidente Municipal agradeció a Embraer por la confianza depositada en Chihuahua y reiteró que el Gobierno Municipal continuará siendo un aliado para las empresas que apuestan por el talento local, impulsando condiciones que favorezcan el crecimiento económico, la generación de empleos y nuevas oportunidades para las y los chihuahuenses.