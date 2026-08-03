Maru Campos acompaña el inicio de operaciones de Embraer México en Chihuahua

Es la primera operación de manufactura que la compañía tiene en el país

La gobernadora Maru Campos estuvo presente en el inicio formal de operaciones en Chihuahua de Embraer México, compañía del sector aeroespacial de origen brasileño que consolida su presencia en la entidad.

Se trata de la primera operación de manufactura que la empresa tiene en el país, con la que genera más de mil 200 empleos directos.

En estas instalaciones se fabrican componentes para interiores de cabina, desde compartimientos superiores para equipaje, cocinas, baños y paneles de piso, que se exportan a mercados como Brasil, Estados Unidos, Francia y Singapur.

En su intervención, la mandataria estatal agradeció al director de operaciones de Embraer, Anderson Nascimento, y a la vicepresidenta de Comunicación Corporativa, Andreza Alberto, porque, afirmó, compañías como esta llegan y abrazan a la gente, a la que le ofrecen mejores condiciones laborales.

Maru Campos añadió que su administración está dispuesta a ayudar a la empresa a alcanzar sus objetivos: “Porque hoy en día los objetivos de una ciudad o un estado pro negocios, democrático, que fortalece las instituciones, es a final de cuentas una mejor calidad de vida para ustedes”, expuso a los presentes.

Actualmente el estado de Chihuahua es líder nacional en la industria aeroespacial, al concentrar una producción bruta de 16 mil 961 millones de pesos (mdp), equivalente al 36 por ciento del total nacional, además de registrar exportaciones superiores a los 2 mil millones de dólares durante 2025.

A nivel global, Embraer tiene presencia en América, Asia, África y Europa, emplea a más de 23 mil personas y se posiciona como el tercer mayor fabricante de aviones comerciales del mundo, después de Boeing y Airbus.

En el acto se contó con la presencia de autoridades de diversas instituciones educativas y representantes de los tres poderes del Estado, además de Adolfo Viramontes, director de Planta de Embraer México; el alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla y Ulises Fernández, secretario de Innovación y Desarrollo Económico.

Además de Luis Manuel Azúa presidente de la Federacion Mexicana de la Industria Aerospacial; Myrna de las Casas, directora de INDEX México; Christian Okada, director Financiero de Embraer México y Adolfo Viramontes, director de Planta Embraer México.