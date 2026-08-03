Atiende Gobierno del Estado a familias de Casas Grandes mediante Fideicomiso de Desastres Naturales: CEPC

• A través del Fideicomiso de Desastres Naturales, la CEPC y la Secretaría General de Gobierno canalizaron recursos para atender las afectaciones registradas en junio pasado

Con el firme compromiso de respaldar de manera directa a la ciudadanía y asegurar la recuperación del patrimonio de los sectores afectados por los fenómenos hidrometeorológicos, la Secretaría General de Gobierno, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), mantiene un seguimiento puntual a las contingencias en la entidad.

Derivado de los daños ocasionados por las lluvias del pasado mes de junio, la administración estatal concretó la entrega de insumos en el municipio de Casas Grandes, con lo que benefició de manera directa a cerca de 31 familias.

Los artículos de apoyo fueron adquiridos mediante el Fideicomiso de Desastres Naturales, lo que permitió disponer de los materiales necesarios para atender los inmuebles afectados. Personal de la CEPC se trasladó al municipio para realizar la distribución directamente entre las y los habitantes.

Entre los insumos destinados a la rehabilitación y el equipamiento de los hogares se incluyeron materiales de construcción e impermeabilización, además de despensas, kits de limpieza, cobijas, refrigeradores, estufas, bases para cama y colchones individuales y matrimoniales.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado refrenda su cercanía con la sociedad chihuahuense y garantiza una respuesta institucional ágil y transparente ante las contingencias climáticas mediante el uso responsable de este mecanismo de atención a emergencias.