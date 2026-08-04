Protagonista del meme ‘Hide the pain Harold’ es el favorito para la presidencia de Hungría

El ingeniero retirado András Arató, conocido mundialmente como el meme ‘Hide the pain Harold’, se convirtió en el favorito del público para la presidencia de Hungría, recoge The Guardian. Esto ocurrió después de que el partido gobernante invitara a la ciudadanía a sugerir nombres para el cargo, y una encuesta anónima en línea revelara su popularidad.

La discusión comenzó cuando la creadora de contenido Eszter Jámbor preguntó a sus seguidores en Instagram: “¿Quién creen que debería ser el próximo presidente de Hungría?” Las respuestas incluyeron desde estrellas de programas de telerrealidad hasta modelos, pero la encuesta final colocó a Arató por encima de otros nombres como la premio Nobel Katalin Karikó y el creador del cubo de Rubik, Erno Rubik.