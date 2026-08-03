Embraer fortalece su apuesta por Chihuahua; Bonilla destaca talento local y generación de 38 mil empleos

El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, aseguró que la incorporación de la planta de Embraer México a la red global de manufactura de la empresa representa un reconocimiento al talento, la capacidad técnica y la calidad del trabajo de las y los chihuahuenses. Durante la ceremonia de comienzo de operaciones de Embraer México, afirmó que este paso consolida a la capital como un punto estratégico dentro de la industria aeroespacial mundial.

“Cada avión lleva un pedazo de Chihuahua”

En su mensaje, Bonilla destacó que cada aeronave de Embraer que despega en cualquier parte del mundo lleva componentes fabricados en Chihuahua, como compartimientos, paneles, pisos, cocinas, lavatorios, asientos, alfombras y sistemas de climatización.

“Lo más bonito no es solamente que estén bien hechos, sino que fueron fabricados aquí, por manos chihuahuenses”, expresó el edil, al señalar que cada componente refleja la capacidad técnica, la disciplina y el compromiso con la calidad que distingue a los trabajadores de la entidad.

Reconocimiento a 14 años de trabajo

El alcalde recordó que desde 2012 la planta ha trabajado de manera exclusiva para la familia de aeronaves E-Jets y sostuvo que la decisión de Embraer de integrar completamente esta operación a su red mundial de manufactura es resultado de 14 años de resultados positivos.

Subrayó que la empresa encontró en Chihuahua “capacidad, certeza y talento para seguir creciendo en el mundo”, lo que convierte a la ciudad en parte de una de las cadenas productivas más especializadas y exigentes del planeta.

El éxito pertenece a las y los trabajadores

Bonilla reconoció el esfuerzo de quienes laboran en la planta y aseguró que este logro pertenece a cada trabajador y trabajadora que, con su desempeño diario, ha contribuido al prestigio de la industria aeroespacial instalada en Chihuahua.

Asimismo, extendió el reconocimiento a las familias de los empleados, al señalar que ellas también conocen el esfuerzo, los horarios y el compromiso que implica participar en una industria de clase mundial.

Chihuahua consolida competitividad e inversión

Durante su discurso, el presidente municipal afirmó que el crecimiento de las empresas no ocurre por casualidad, sino cuando encuentran talento, gobiernos que brindan confianza y un entorno favorable para invertir.

En ese sentido, destacó que Chihuahua capital ocupa actualmente el séptimo lugar nacional en el Índice de Competitividad Urbana, el segundo lugar en calidad de vida, la tercera posición en mercado laboral y el séptimo lugar en empleo manufacturero.

Además, informó que desde septiembre de 2021 la ciudad ha captado 2 mil 224 millones de dólares en inversión extranjera directa, se han concretado 43 nuevas inversiones y expansiones, y se han generado casi 38 mil nuevos empleos, lo que representa cerca del 80 por ciento de los empleos creados en todo el estado durante ese periodo.

Finalmente, Bonilla señaló que estos indicadores tienen valor porque se traducen en mayores oportunidades para las familias chihuahuenses y reiteró que el principal activo de la ciudad continúa siendo su gente.