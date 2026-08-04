Prevén martes caluroso y sin lluvias en las regiones norte, noreste y centro; lluvias en la región suroeste

Por la mañana, cielo medio nublado; ambiente templado a cálido en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y el oriente de San Luis Potosí, y fresco en el resto de la región, siendo frío en zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso en la mayor parte de la región, muy caluroso en zonas de Nuevo León, persistiendo la onda de calor en el centro y este de dicho estado.

Cielo nublado con lluvias puntuales muy fuertes en Chihuahua (suroeste), Durango (oeste) y Zacatecas (norte); lluvias fuertes en Coahuila (sureste) y Aguascalientes, las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; además de chubascos en Nuevo León y San Luis Potosí; todas las lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León; y viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Durango, Zacatecas y San Luis Potosí; y rachas de viento de hasta 40 km/h en Aguascalientes.