“Todos los equipos pudieron ir por mí”: Skubal sale en defensa de Dodgers

El lanzador recién adquirido de Los Angeles Dodgers y dos veces ganador del Cy Young, Tarik Skubal, no “simpatiza” con nadie que esté molesto porque los dos veces campeones defensores de la Serie Mundial cambiaron por él, dándole a la franquicia una oportunidad aún mejor de lograr el tercer título.

“Todos los equipos podrían cambiar por mí”, dijo Skubal el lunes desde Wrigley Field, donde los Dodgers perdieron ante los Cachorros 10-5 en el primer partido de la serie. “Todos los equipos podrían hacer esa adquisición. Y realmente no simpatizo con la gente que culpa a los Dodgers por cualquier cosa que hayan hecho.

“Han desarrollado una muy buena organización. Seleccionan bien, adquieren talento muy bien, lo retienen. Es una organización ganadora. Ahora las quejas parecen ser porque han ganado las dos últimas Series Mundiales. No creo que fuera así hace tres años. Así que realmente no simpatizo con la gente que se queja porque los Dodgers hacen todo lo correcto”.

El intercambio de Skubal es el último tema de conversación en la guerra que se avecina entre la liga y la MLBPA. Los propietarios quieren instituir un tope salarial mientras el sindicato sigue luchando contra él. Mientras los Dodgers gastan dinero y siguen devorando estrellas, persistirán los clamores por un sistema que distribuya grandes jugadores por toda la liga, en lugar de concentrarse en un solo equipo.

El zurdo Skubal se une a una rotación monstruosa, suponiendo que el actual Jugador Más Valioso de la Liga Nacional, Shohei Ohtani, esté lo suficientemente sano como para lanzar nuevamente. Está lidiando con una dolencia en la rodilla.

Blake Snell (codo) y Tyler Glasnow (espalda) están mejorando, mientras que Justin Wrobleski y Yoshinobu Yamamoto han ayudado a los Dodgers a obtener una considerable ventaja en la División Oeste de la Liga Nacional.

Skubal simplemente los hace mucho mejores.

“No voy a sentarme aquí y decir que soy la pieza importante”, dijo Skubal. “Han sido un equipo de beisbol bastante bueno sin mí, así que voy a tratar de aparecer y ser una especie de camaleón en cierto sentido y encajar perfectamente en estos muchachos y simplemente encajar con ellos. Tienen la receta ganadora”.

La primera apertura de Skubal será el martes, la primera en su historia en Wrigley Field. Fue visto el lunes acurrucado con entrenadores y otros lanzadores en el césped de los jardines mientras comenzaba a aclimatarse a su nuevo entorno.

Skubal dijo que no estaba necesariamente sorprendido por el cambio a los Dodgers y sabía después de su última apertura el miércoles (una derrota por 10-9) que sus días con los Tigres de Detroit estaban contados.

“Perder ese juego fue algo así para mí en Detroit”, dijo.

“Así que no me sorprende, pero no hizo que las noticias fueran más fáciles porque amo a muchos de esos muchachos allí y tengo mucho respeto por todo lo que hacen y cómo se ocupan de sus negocios”.