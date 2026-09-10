Trabajador de la construcción resulta electrocutado y cae de más de tres metros

Un trabajador de la construcción resultó con lesiones de consideración luego de sufrir una descarga eléctrica y posteriormente caer desde una altura superior a los tres metros, en la colonia Jardines del Saucito, segunda etapa.

El accidente ocurrió en el cruce de las calles Sierra Cristal y Sierra Nevada, donde el trabajador se encontraba realizando labores propias de la construcción cuando recibió la descarga eléctrica, lo que provocó que perdiera el equilibrio y cayera.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios y posteriormente trasladarlo a una unidad médica para recibir atención especializada.