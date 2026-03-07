Trabajador de abarrotera sufre accidente tras caerle maquinaria encima

Un hombre resultó con una de sus piernas fracturadas luego de que le cayera al parecer maquinaria. De acuerdo con el reporte preliminar, se encontraba laborando al interior de la abarrotera Merza, ubicada sobre la avenida Víctor Hugo casi crucé con avenida Nicolás Gogol en el complejo Industrial Chihuahua.

Fue mismo personal de la empresa quien llamó al número de emergencia, arribando al lugar paramédicos de Cruz Roja quienes le brindaron la primera atención prehospitalaria vi trasladarlo a un hospital.