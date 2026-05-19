Trabaja Municipio para restablecer alumbrado en la Vialidad Sacramento tras accidente vial

-La afectación se registró a la altura del puente de la Zona Industrial

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 19 de mayo de 2026.- El Gobierno Municipal informa a la ciudadanía que, derivado de un choque registrado la tarde de este día sobre la Vialidad Sacramento, a la altura del puente de la Zona Industrial, permanece fuera de servicio el sistema de alumbrado público en dicho sector.

Lo anterior debido a que el accidente provocó la caída de un poste con transformador, infraestructura que suministra energía eléctrica a las luminarias de la zona, por lo que actualmente el área permanece sin funcionamiento mientras se realizan las acciones correspondientes.

Personal de la Dirección de Mantenimiento Urbano trabaja ya en las gestiones necesarias para restablecer el servicio en el menor tiempo posible. Asimismo, se informa que será la aseguradora o la persona responsable del accidente quien deberá cubrir los daños ocasionados.

El Gobierno Municipal exhorta a las y los automovilistas a extremar precauciones al circular por el sector durante la noche y atender en todo momento las indicaciones viales.