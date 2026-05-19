Obtiene Fiscalía de Distrito Zona Centro 27 sentencias contra homicidas en un lapso de 40 días

Sentencias obtenidas por Agentes del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida, en la ciudad de Chihuahua

Reconoce Fiscal Araiza esfuerzo, compromiso y profesionalismo de estos servidores públicos, para abatir la impunidad

En poco más de un mes, la Fiscalía de Distrito Zona Centro, obtuvo 27 sentencias condenatorias por los delitos de homicidios y tentativas de homicidio que se cometieron en la ciudad de Chihuahua.

Lo anterior fue informado en conferencia de prensa, este martes 19 de mayo, por el Fiscal de Distrito, Dr. Heliodoro Emiliano Araiza Reyes, y la coordinadora de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida, Adriana Sarahí Villalba Tarango.

El Fiscal Araiza resaltó el desempeño y el compromiso de los agentes del Ministerio Público de la citada Unidad Especializada, así como de su titular, ya que para lograr una sentencia hay horas y horas de esfuerzo, dedicación y profesionalismo.

“Por lo general informamos sobre los resultados de órdenes de aprehensión o de vinculaciones a proceso, en este caso estamos informando sobre resultados de juicios concluidos con sentencias condenatorias y cada juicio puede oscilar en una duración de entre 4 y hasta 20 días, en las cuales un equipo de dos ministerios públicos, por lo menos están prácticamente todo el día atendiendo la audiencia, y toda la tarde anterior preparándola, y al mismo tiempo no pueden dejar de estar atendiendo otras carpetas de investigación”, señaló.

Recalcó que la incidencia de homicidios es un indicador de la seguridad o inseguridad de una comunidad, y de ahí la importancia de enfrentar este delito, para abatir la impunidad.

“Señalar resultados de sentencias condenatorias permite visualizar el trabajo, el esfuerzo, el compromiso, de las y los ministerios públicos que todos los días están poniendo su mejor esfuerzo para que existan sentencias condenatorias en un delito tan complejo, que tanto lesiona a la sociedad”, enfatizó.

Lo anterior cobra aún más relevancia, toda vez que existen pocos ministerios públicos para atender esos juicios, y sin embargo están obteniendo resultados como los hoy compartidos.

A su vez, la coordinadora Villalba Tarango, precisó que, desde el 7 de abril hasta el 15 de mayo, se obtuvieron las 27 sentencias condenatorias, tanto en procedimientos abreviados, como en juicios orales.

Entre las sentencias obtenidas recientemente, está la de 60 años y 5 meses de prisión dictada en el juicio oral 163/2025, al acusado Emilio Fernando R. M. y la de 51 años de prisión dictada en contra de Raúl Octavio V. R. y de Héctor Jaime G.R., por el homicidio de una persona y por tentativa de homicidio en perjuicio de dos víctimas, en hechos registrados el 15 de abril del año 2024, en la ciudad de Chihuahua.

Otra sentencia -añadió-, obtenida en procedimiento abreviado, fue de 16 años de prisión dictada en contra del imputado Juan C.R, quien en compañía de otro coimputado atropellaron a una persona, y causando su muerte, cuando huían al haber robado un vehículo de plataforma, el 25 de abril del año 2025.

A este sujeto también le fue impuesto el pago de un millón 410 mil pesos como reparación del daño, y de 202 mil pesos por las averías provocadas al automóvil que robó, detalló la coordinadora.

Destaca también, la sentencia obtenida por la Unidad de Investigación de Delitos contra la Vida, fue de 24 años de prisión, dictada en contra de Miguel Ángel M.G, Edgar Omar M y Jesús Alfredo A.M, por tentativa de homicidio.