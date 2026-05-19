Atienden autoridades incendio de paca de rastrojo en el libramiento surBomberos de Cuauhtémoc sofocaron el fuego

Elementos de Seguridad Pública y Bomberos de Cuauhtémoc atendieron la tarde del 19 de mayo un reporte relacionado con el incendio de una paca de rastrojo sobre la carretera a Coyachi, en el libramiento sur de Cuauhtémoc.



De acuerdo con el reporte, el conductor de una camioneta que transportaba pacas de rastrojo se percató de que una de ellas comenzó a incendiarse mientras circulaba por la zona, por lo que detuvo la marcha y descendió la paca del vehículo para evitar mayores daños.



Posteriormente acudió personal del Departamento de Bomberos, quienes realizaron labores de revisión y enfriamiento del resto de las pacas para prevenir que el fuego se propagara nuevamente.



Las autoridades informaron que no se registraron personas lesionadas ni pérdidas mayores derivadas del incidente.