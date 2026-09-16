Trabaja Municipio en últimos detalles de rehabilitación de cancha de futbol en el Instituto Tecnológico de Chihuahua

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, trabaja en los últimos detalles de la rehabilitación de la cancha de futbol del Instituto Tecnológico de Chihuahua, obra ganadora del Presupuesto Participativo 2026 que será de gran beneficio para la comunidad estudiantil.

Como parte de las labores finales, se realiza la colocación de arena silica en las áreas de salto; asimismo, se concluyó la instalación del césped sintético en la superficie de la cancha y sus alrededores, lo que permitirá contar con un espacio renovado, funcional y adecuado para la práctica deportiva.

Estas acciones forman parte de los compromisos del alcalde Marco Bonilla con los planteles educativos de Chihuahua Capital, impulsando la mejora de espacios que favorecen la convivencia, la actividad física y el desarrollo de las y los estudiantes, a través de mecanismos de participación ciudadana como el Presupuesto Participativo.

Con estas obras, el Gobierno Municipal continúa fortaleciendo espacios donde las nuevas generaciones pueden convivir, practicar deporte y desarrollar sus capacidades, demostrando que cuando la ciudadanía participa y decide, sus propuestas se convierten en obras que embellecen los espacios de Chihuahua Capital.