Asiste alcalde Marco Bonilla a desfile por el Día de la Independencia encabezado por la gobernadora Maru Campos

El alcalde Marco Bonilla acompañó a la gobernadora del Estado, Maru Campos, en el desfile cívico-militar conmemorativo por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México, en el que participaron corporaciones de seguridad, auxilio y rescate.

Durante el recorrido, los diferentes cuerpos de seguridad y emergencia mostraron parte de las capacidades operativas con las que cuentan para proteger a las familias chihuahuenses y hacer frente a situaciones que puedan poner en riesgo la tranquilidad de la ciudadanía.

Al concluir el desfile, el alcalde Marco Bonilla destacó que la celebración del Grito de Independencia transcurrió con saldo blanco y una importante participación ciudadana, con más de 50 mil personas reunidas en la Plaza del Ángel, quienes disfrutaron de una noche familiar y en un ambiente de tranquilidad.

El Presidente Municipal reconoció el comportamiento de las y los chihuahuenses durante las celebraciones patrias y señaló que estos eventos son una muestra del orgullo que existe por México y por Chihuahua, al tiempo que resaltó la coordinación entre las corporaciones de seguridad de los distintos órdenes de gobierno para garantizar una celebración segura.

Asimismo, Marco Bonilla señaló que este desfile y el Grito de Independencia representan momentos especiales, al tratarse de las últimas celebraciones patrias que le corresponde encabezar como alcalde de Chihuahua Capital, por lo que aseguró que son experiencias que permanecerán como recuerdos importantes en su vida.