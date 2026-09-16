Pide Marco Bonilla a Sheinbaum destrabar proyectos pendientes durante visita a Juárez

Ante la próxima visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Ciudad Juárez, el alcalde Marco Bonilla señaló que las autoridades municipales no han sido convocadas al encuentro, situación que, dijo, tampoco es nueva en las giras de la mandataria por Chihuahua.

“Primero no nos extraña porque en otras visitas tampoco hemos sido invitados o convocados; o sea, no es la primera en la que no se nos invita”, declaró Bonilla.

El alcalde consideró positivo que Sheinbaum visite Chihuahua para informar sobre las inversiones que el Gobierno Federal ha realizado en el estado, pero sostuvo que también existen temas pendientes que requieren atención, entre ellos el proyecto para la construcción de un hospital del IMSS.

Bonilla manifestó su deseo de que empresarios chihuahuenses tengan oportunidad de dialogar con la presidenta y plantearle directamente la situación del proyecto, al considerar que existen condiciones para concretar la inversión.

“Ojalá la presidenta pueda de veras palomear que sería la mejor de las inversiones que el gobierno pudiera hacer en Chihuahua”, expresó.

Otro de los asuntos que pidió atender es el proyecto de la planta de procesamiento de basura de Chihuahua, el cual, afirmó, permanece detenido en trámites relacionados con Banobras. En este sentido, solicitó el apoyo de la Federación para destrabar el proyecto.

Respecto a la posibilidad de que Sheinbaum visite la Torre Centinela durante su estancia en Ciudad Juárez, Bonilla señaló que no observa una intención aparente de incluirla en la agenda presidencial.

El munícipe hizo un llamado a que el Gobierno Federal atienda a los municipios independientemente de su filiación política y de la relación que mantengan con el partido en el poder.

“Ojalá y de veras se gobierne para todas y para todos, no solamente para los que simpatizan con su partido político”, puntualizó.