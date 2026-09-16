Para crecer con orden y mejores servicios, fortalece IMPLAN la planeación de Chihuahua Capital

Para que el crecimiento de Chihuahua Capital esté acompañado de servicios, espacios públicos y obras que respondan a las necesidades de cada sector, el Instituto de Planeación Integral del Municipio de Chihuahua (IMPLAN) fortaleció los instrumentos que ayudan a decidir cómo y hacia dónde debe desarrollarse la ciudad.

Durante este último año se concluyó y publicó el Programa Sectorial de Equipamiento Urbano y Espacio Público, que permite identificar zonas con necesidad de infraestructura y establecer dónde será necesario rehabilitar o crear parques, espacios comunitarios y equipamiento para atender a la población.

También se concluyó el Programa Sectorial para la Protección de Zonas con Valor Patrimonial, Histórico, Artístico, Arquitectónico y Cultural. Su elaboración incluyó una consulta pública para incorporar las propuestas y preocupaciones de la ciudadanía en las decisiones sobre la conservación de estos espacios.

A esta herramienta se suma el Sistema de Información Geográfica Municipal, que actualizó e incorporó 32 capas de información. Estos datos permiten conocer con mayor precisión dónde se encuentran los servicios y la infraestructura, detectar necesidades y sustentar la planeación de futuras intervenciones.

En materia ambiental se avanzó en el Programa Sectorial Ambiental de las Tres Presas, que considera el entorno hídrico, la movilidad, el espacio público y las propuestas de ciudadanía, academia y sectores productivos.

Como parte de esta visión, el IMPLAN y la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal presentaron la primera edición 2026 de la Paleta Vegetal de Chihuahua Capital, una guía para elegir las especies más adecuadas para parques, camellones y otras áreas verdes urbanas, de acuerdo con las condiciones climáticas de la ciudad.

La herramienta prioriza vegetación endémica y adaptada al entorno local para aprovechar mejor el agua, favorecer la biodiversidad y crear áreas verdes con mayor capacidad de adaptación. Su elaboración contó con una mesa técnica integrada por instituciones académicas, dependencias de los tres órdenes de gobierno y organizaciones especializadas, que participaron en la validación de las especies incluidas.

Asimismo, continuó la actualización del Plan Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano con visión a 2040, mientras que el Banco de Proyectos de Infraestructura Estratégica permitirá priorizar proyectos y dar continuidad al crecimiento de la ciudad sin depender de decisiones improvisadas.