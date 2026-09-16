Asegura Policía Municipal aparente marihuana durante detención en colonia Industrial

Elementos de la Policía Municipal detuvieron a un hombre de 25 años de edad, por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, luego de localizarle una cantidad considerable de una hierba con las características de la marihuana.

La detención ocurrió durante recorridos de prevención y vigilancia de la Célula BOI 3 en el Distrito Villa, cuando los agentes circulaban por las calles Campeche y Hernán Cortés, en la colonia Industrial.

Los policías observaron a un hombre que, al percatarse de la presencia de la unidad, presuntamente intentó retirarse del lugar, por lo que fue alcanzado metros adelante y le localizaron una bolsa de plástico que contenía una hierba verde y seca con características similares a la marihuana.

El detenido identificado como José Eduardo R.S., fue trasladado para su registro correspondiente y posteriormente puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, autoridad encargada de continuar con las investigaciones y determinar su situación legal.