Concluye Gobierno Municipal pavimentación de la calle Hacienda de la Flor en colonia Nuevo Triunfo

El Gobierno Municipal, a través del Consejo de Urbanización Municipal (CUM), concluyó los trabajos de pavimentación con concreto hidráulico de la calle Hacienda de la Flor, en la colonia Nuevo Triunfo, correspondiente al proyecto PP-0228-2026 del Presupuesto Participativo, obra que beneficia directamente a más de 90 vecinas y vecinos.

Los trabajos contemplaron la pavimentación de más de mil 700 metros cuadrados, con lo que esta vialidad cuenta ahora con mejores condiciones para el tránsito diario de las familias de la zona.

El proyecto fue impulsado por las y los vecinos de la colonia, quienes se organizaron para presentar y respaldar esta propuesta, logrando que fuera seleccionada para su ejecución.

Con la conclusión de esta obra, el Gobierno Municipal continúa atendiendo las necesidades de infraestructura vial en las colonias de Chihuahua Capital, mediante proyectos que contribuyen a mejorar la movilidad y las condiciones de las vialidades.

Para las familias de Nuevo Triunfo, esta obra representa una mejora directa en su vida diaria: una calle más accesible y funcional para llegar a sus hogares, trasladarse con mayor facilidad y transitar de manera más segura.

El CUM refrenda su compromiso de continuar trabajando de la mano con las y los vecinos para impulsar obras que respondan a las necesidades de cada sector de la ciudad.