Totalmete, si candidatos son corruptos que se vayan: Chávez

Mayra Chávez delegada del Bienestar de Chihuahua respaldó a los dichos de la nueva dirigente de Morena Ariadna Montiel en aquel candidato que sea señalado por corrupto deberá bajarse de las candidaturas.

A nivel nacional se destacó que aún con los procesos de favorecimoento de encuestas se les quitará la candidatura a aquellos que tengan señalamientos de corrupción.

”Creo que hay que tener siempre claro que su dicho, que habla de que no haya corrupcion y de qué todas las acciones de gobierno llegue a las personas y que llegue esto a todos los gobiernos de representación popular, nuestra lealtad es con el pueblo”, comentó.



Asimismo destacó que este llamado no es para una persona en general, es para todos e importante que todas y todos los candidatos tengan sus principios.