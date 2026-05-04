Ariadna Montiel tiene a Chihuahua en el corazón, fortalecerá a Morena: Mayra Chávez

La delegada del Bienestar Mayra Chávez dio a conocer que tras el nombramiento de Ariadna Montiel como dirigente nacional de Morena es una buena señal para Chihuahua.

Ante la toma de protesta de Ariadna Montiel como dirigente Nacional de Morena, la delegada de Chihuahua, destacó que es una buena

“El gran amor que le tiene al pueblo Ariadna Montiel nos llevará a buenos resultados. Estamos muy contentos y contentas de que Ariadna tiene el corazón de chihuahua”, comentó.

Aseguran que este apoyo no va con sus posibles aspiraciones políticas pues lo principal es el apoyo total a su partido y respetar los debidos procesos de las encuestas.