Morenistas fingen cantar himno del Estado de Chihuahua

Morenistas que marcharon hacia Palacio de Gobierno para defender la soberanía nacional fueron vistos mientras fingían cantar el Himno del Estado de Chihuahua.

Frente a Palacio de Gobierno realizaron diversas expresiones en defensa de México y del Estado, exigiendo la salida del PAN y de la CIA.

Asimismo, portaron banderas de México y mientras pretendían hacer honores a la bandera, movían los labios para fingir que cantaban el Himno.

Cabe señalar que una de las personas que fue captada mientras movía los labios fue Martha Serrano, aspirante a la alcaldía de Chihuahua por Morena.