Villalobos advierte riesgo de intervención del crimen organizado en elecciones de 2027 y fortalece presencia nacional del partido

El diputado local José Luis Villalobos García alertó sobre el riesgo de que en las elecciones de 2027 se replique la llamada “estrategia Sinaloa”, mediante la posible intervención del crimen organizado para favorecer candidaturas del oficialismo en gubernaturas, congresos locales y ayuntamientos. Señaló que este tipo de prácticas ya se han observado en entidades como Tamaulipas, Guerrero y Michoacán, lo que representa una amenaza directa para la democracia y la estabilidad del país.

En el marco del relanzamiento del programa nacional de afiliación del PRI, el legislador destacó que el partido ha emprendido una estrategia de fortalecimiento territorial a través de giras por diversas entidades, entre ellas Campeche, Yucatán, Zacatecas, Aguascalientes, Estado de México, Nuevo León y San Luis Potosí, con el objetivo de consolidar una militancia real, verificada y con certeza jurídica.

📌San Luis Potosí

En esta entidad, el PRI ha incrementado su padrón de militantes, pasando de 1,115 a 1,865 registros válidos ante el INE, tras un proceso de depuración que eliminó afiliaciones irregulares. Villalobos subrayó que, aunque estas decisiones tienen un costo político, son necesarias para garantizar un padrón confiable. Asimismo, afirmó que el partido cuenta con perfiles competitivos y analiza posibles alianzas rumbo a los próximos procesos electorales.

📌Nuevo León

Villalobos reconoció el avance del PRI en la entidad, donde se han sumado más de 20 mil nuevos afiliados en menos de dos meses. Destacó que este crecimiento es resultado de un trabajo territorial organizado y cercano a la ciudadanía, posicionando al estado como uno de los más destacados en el fortalecimiento de la estructura partidista a nivel nacional.

📌Guanajuato

En contraste, el legislador reconoció que el partido enfrenta retos importantes, como la disminución del padrón en entidades como Guanajuato, donde se registró una reducción significativa de militantes. Este escenario refleja los desafíos actuales del PRI para recuperar confianza ciudadana y fortalecer su presencia electoral, motivo por el cual se impulsa una estrategia de afiliación más estricta y transparente.

Finalmente, Villalobos García hizo un llamado a la construcción de un bloque opositor amplio que priorice la seguridad, la paz y la estabilidad del país, al advertir que México enfrenta un momento crítico que exige responsabilidad política y unidad frente a los riesgos que amenazan el proceso democrático.