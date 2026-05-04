Logra FEM vinculación a proceso de imputado por delitos sexuales agravados

Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, acreditaron con suficientes datos de prueba la probable responsabilidad del imputado Abdiel M. C., en los delitos de abuso sexual y violación, ambos con penalidad agravada, cometidos a dos víctimas.

De acuerdo con lo expuesto por agentes del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Delitos Sexuales, el imputado agredió sexualmente a dos adolescentes, en hechos ocurridos durante enero del 2019, octubre a febrero del 2021 y en julio del 2024, al interior de un domicilio de la colonia Palma Real, en la ciudad de Chihuahua

El imputado fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigación que le cumplimentaron una orden de aprehensión el 07 de agosto del 2025, en la colonia Quintas Montecarlo en la ciudad de Chihuahua.

El Juez de Control del Distrito Judicial Morelos conocedor de la causa penal, consideró lo expuesto por la representación social para iniciar un proceso en contra del imputado, mismo que enfrentará bajo la medida cautelar de prisión preventiva en el Cereso de Aquiles Serdán.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)